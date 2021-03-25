Советник министра обороны заявил о «ментальной» войне США против России

Москва, 25 марта. Запад во главе с США развязал «ментальную» войну против России, ее последствия проявятся не сразу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Действительный государственный советник третьего класса отметил, что прямой военной конфронтации с Россией западные страны избегают, так как ядерным оружием и современной армией РФ способна нанести им неприемлемый ущерб. На ближайшие 10 лет вероятность такого конфликта исключена. Поэтому Запад под руководством США начал информационно-гибридную войну против России, заявил в интервью журналу «Арсенал Отечества» Ильницкий.

«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — считает Ильницкий.

Советник подчеркнул, что инфраструктуру и живую силу можно восстановить, но повернуть вспять «ход эволюции сознания» невозможно. Последствия «ментальной» войны проявляются, как минимум через поколение, когда что-либо сделать уже будет невозможно, уточнил Ильницкий.

В качестве первоочередных меры противодействия ментальной войне советник министра обороны назвал суверенизацию интернета, перезагрузку молодежной политики, подготовку кадров по информационному противодействию для гражданской и силовой сфер, возобновление широкого и активного диалога с опорным электоратом действующей власти. Последним, по словам Ильницкого, является консервативное большинство.

Ранее пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин сообщил, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступит с докладом о мерах по противодействию экспансии западных стран перед президентом России Владимиром Путиным. Патрушев доложит главе государства об итогах совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в УРФО.