Генпрокуратура описала типичного преступника из России

Москва, 25 марта. Среднестатистический преступник из России — это мужчина 39-40 лет без постоянной работы и высшего образования.

Такие данные сотрудникам Генпрокуратуры удалось составить на основе статистики преступлений. 53,9% преступников в 2020 году находились именно в этом возрасте, не имели источника дохода 69% из них, а получили среднее общее или среднее профессиональное образование 34,6% и 34,8% людей. Такой портрет является типичным в последние несколько лет.

Категория, которая в прошлом году совершила меньше всего правонарушений и преступлений — подростки. Также низкий показатель среди сотрудников государственных органов и людей с высшим образованием.

Недавно ФАН сообщил об угоне автомобиля в Ленобласти. Злоумышленники использовали для угона трактор.