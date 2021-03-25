Автовладельцы рассказали о трудностях при продаже машины

Москва, 25 марта. Россияне рассказали о сложностях, которые у них возникали при продаже автомобиля.

Наибольшие затруднения для них вызывал выбор правильной цены для машины, вопрос того, как не потратить излишне много времени при показе и проблема, как не дать обмануть себя покупателю. Об этом рассказали в сервисе «СберАвто», передают РИА Новости.

«Среди главных сложностей продажи авто россияне назвали оценку: респондентам было сложно понять, насколько указанная цена была актуальна рынку. Так ответили 32% опрошенных», — заявили эксперты.

Порядка 26% автовладельцев заявили, что у них ушло очень много времени на показ машины. Еще 14% опасались быть обманутыми покупателями, а 12% респондентов были недовольны общением с незнакомыми людьми. Примерно 11% россиян не любят оплату наличными, а у 5% возникли трудности в процессе продажи и документах.

Ранее автоэксперт рассказал, как эффективно снизить расход топлива при езде. Существуют способы ездить на автомобиле с минимальными денежными потерями. Сэкономить на топливе поможет определенные правила вождения транспортного средства. В первую очередь из манеры вождения нужно исключить резкие ускорения и торможения.