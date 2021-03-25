МВД может ужесточить наказание за нетрезвое вождение

Москва, 25 марта. Теперь водители, уже пойманные ранее на пьяном вождении, могут лишиться свободы на срок до трех лет.

О возможном ужесточении меры наказания для автомобилистов-нарушителей сообщает РИА Новости по данным МВД.

«Законопроектом предлагается статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем», — сообщили в ведомстве и добавили, что также считается и управление любым другим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальная мера наказания характеризуется лишением свободы. Также водитель может получить штраф в 200-300 тысяч рублей или запрет за занятие определенной деятельностью, работу на определенной должности сроком до шести лет.

Недавно в Краснодаре мужчина протаранил несколько стоящих на парковке автомобилей. По его словам, он не помнит причину своих действий, сотрудники УМВД допускают, что имел место кратковременный обморок.