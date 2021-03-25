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МВД может ужесточить наказание за нетрезвое вождение

МВД может ужесточить наказание за нетрезвое вождение

Москва, 25 марта. Теперь водители, уже пойманные ранее на пьяном вождении, могут лишиться свободы на срок до трех лет.

О возможном ужесточении меры наказания для автомобилистов-нарушителей сообщает РИА Новости по данным МВД.

«Законопроектом предлагается статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем», — сообщили в ведомстве и добавили, что также считается и управление любым другим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальная мера наказания характеризуется лишением свободы. Также водитель может получить штраф в 200-300 тысяч рублей или запрет за занятие определенной деятельностью, работу на определенной должности сроком до шести лет.

Недавно в Краснодаре мужчина протаранил несколько стоящих на парковке автомобилей. По его словам, он не помнит причину своих действий, сотрудники УМВД допускают, что имел место кратковременный обморок.

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