Дружба Минска и Москвы обнулила транзитный потенциал Прибалтики

Рига, 25 марта. Латвия остро нуждается в транзитной отрасли, и в ближайшее время ясность по этому вопросу не наступит. Об этом заявил министр сообщения прибалтийской республики Талис Линкайтс.

Начало 2021 года выдалось сложным для латвийских портов Вентспилс и Лиепая. За первые два месяца они переправили только 7 млн тонн грузов, что на 11,8% меньше, если сравнивать за аналогичный период в 2020 году. При этом и тогда ситуация в портовой отрасли оставалась крайне напряженной. Один только Клайпедский порт в Литве работал продуктивнее, чем три латвийских. Об этом сообщает портал RuBaltic.

Талис Линкайтс не знает, как повлиять ситуацию. Он предлагает политикам принять эту «новую нормальность», поскольку российские грузы ушли, а новым взяться неоткуда. Раньше нормальным грузооборотом для крупнейших портов считалось 40 млн тонн, теперь — не более 25. Однако министр сообщения все же пытается найти варианты, хотя и они маловероятны.

Возможностью для изменений могут стать реформы правления крупнейшими портами страны, но две предыдущие, которые были в 2002 и 2012 годах, оказались неудачными. Сейчас же Линкайтс предлагает отдать порты специально созданным государственным обществам капитала. Якобы это должно помочь вывести морские гавани из-под влияния отдельных людей, которые вредят отрасли уже 30 лет.

Только вот на объемы грузооборота эти реформы никак не влияют. Российские грузы все также уходят в Усть-Лугу, порт, расположенный в Ленинградской области.

«В идеале реформу управления портами следует рассматривать вместе со стратегией развития отрасли», — заявил парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис в ходе дискуссии с Линкайтсом.

Министр сообщения ответил, что стратегии нет, но в течение полугода появится «концептуальная ясность» относительно транзитной отрасли. Непонятно, почему Талис озвучил именно такие сроки.

Ранее сообщалось, что в Литве придумали, как будут снабжать газом Польшу, Белоруссию и Украину.