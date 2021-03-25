Вирусолог рассказал о риске заражения сразу двумя видами SARS-CoV-2

Москва, 25 марта. Изменчивость возбудителя болезни позволяет нескольким видам SARS-CoV-2 находится в организме одного человека.

При этом быстрое изменение генетической структуры вируса считается естественным процессом. Об этом рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко радио Sputnik.

«Такие описания есть, что в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты. Это известно и уже доказано», — заявил эксперт.

Такая же ситуация может происходить и при ВИЧ-инфекции и других заболеваниях. Однако остается неизвестным, оказывает ли влияние на течение болезни сразу несколько разновидностей коронавируса в одном организме.

«Никто не может сказать сейчас, влияет ли это на тяжесть заболевания и может ли это отразиться на эффективности вакцинации людей препаратом, который был приготовлен из штаммов 2019 года. Пока это вопрос открытый», — отметил Бутенко.

Ранее еще один возможный штамм коронавируса выявили в городе Турку в Финляндии. По характеристикам мутация похожа на южноафриканский штамм.

Выявленная мутация не идентична южноафриканской. Скорее всего, коронавирус снова мутировал, отметили ученые Центральной университетской больницы города. Мутация быстро распространяется среди студентов. Госпитализация не требуется, так как у заразившихся проявляются легкие симптомы. При этом наблюдается высокий уровень передачи.