Число рейсов из Хабаровска в Москву увеличат в мае

Хабаровск, 25 марта. Авиакомпании увеличат до пяти в день количество рейсов из Хабаровска в Москву, до пандемии выполнялось не более четырех рейсов, сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта.

«В совокупности частота полетов по московскому направлению будет составлять до рекордных пяти рейсов в день», — сообщается в распространенном релизе.

Два рейса в Москву с мая текущего года планируют выполнять ежедневно авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Для перелетов в столицу оба перевозчика будут использовать самолеты Boeing 777-300. Кроме того, рейсы по маршруту Хабаровск — Москва на Airbus 330-200б будет выполнять авиакомпании Nordwind.

Ранее заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов заявил, что объем внутренних авиаперевозок в России может вернуться на докризисный уровень уже этим летом. Полное восстановление рынка авиаперелетов может произойти в 2022–2023 годах.