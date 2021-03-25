Шуфрич раскрыл неудобную для Киева правду о провале вакцинации в стране

Киев, 25 марта. Жители Украины хотят получить вакцину от COVID-19, но не имеют такой возможности. Об этом заявил украинский депутат Нестор Шуфрич.

В эфире программы «60 минут» представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщил, что кампания по вакцинации в украинском государстве проходит совсем не так, как это должно быть. Об этом рассказало издание «Вести».

«Фактически Украина не вакцинируется. Не надо говорить, что народ что-то там не хочет. Народу нечего предложить, он бы с удовольствием вакцинировался, если бы для этого была возможность», — возмутился политик.

Согласно статистике, на данный момент только 137 тыс. украинцев получили прививку от коронавируса. При этом население не может вакцинироваться даже на платной основе.

«Государство, к сожалению, не было в состоянии обеспечить ни закупку вакцин, ни темпы вакцинации», — сказал Шуфрич.

Он добавил, что Украина ожидает 117 тыс. доз вакцины Pfizer или Moderna, которую разработали в США. Индийская вакцина Covishield, являющаяся аналогом AstraZeneca, вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Я уже оформил второй запрос министру здравоохранения Украины с требованием получить цену и условия поставки Covishield. Первый раз он отписался, что это конфиденциальная информация. Второй раз я ему жестко напомнил, что я требую предоставить мне эту информацию как народному депутату и носителю государственной тайны», — сказал Шуфрич.

Политик отметил, что следующая партия в размере двух млн доз должна приехать на Украину в текущем месяце, и осталась всего одна неделя. Украинское правительство планировало закупить китайский препарат Cinovac, но переговоры властей, судя по всему, провалились. Вероятно, на это повлияла национализация предприятия «Мотор Сич».

Депутат подчеркнул, что украинское правительство не способно бороться к коронавирусной пандемией и ее последствиями, а проблемы с вакцинацией объединили всех оппозиционеров, в том числе и радикальных.

Ранее сообщалось, что Индия поставила Украине ультиматум из-за нападок на вакцину CoviShield. Индийским властям не нравится украинская информационная кампания, направленная против их препарата от коронавируса.