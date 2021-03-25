В Киеве указали на острую проблему, которая мешает интеграции Украины в ЕС

Киев, 25 марта. Интеграция Украины в Евросоюз невозможна, если Незалежная и дальше будет покупать электричество в Белоруссии, особенно в БелАЭС, которая была построена с помощью России.

Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призывает украинское правительство к «адекватной реакции» на призыв Литвы к отказу от покупки электричества с БелАЭС. Об этом сообщает портал Regnum.

«Если этого не будет сделано, то это будет означать, что Украина, несмотря на свои лозунги, разворачивает свой корабль в сторону Российской Федерации, а не в сторону Европы и не в сторону наших стратегических партнеров, таких как Литва», — заявила депутат.

Она добавила, что на данный момент украинские власти не торопятся исправлять эту ситуацию и отказываться от импорта электроэнергии из РБ и РФ.

«Если мы рассчитываем на своих друзей и если мы действительно планируем интегрироваться в ЕС, пора отказаться от этих поставок электроэнергии с белорусской АЭС и из России напрямую», — резюмировала она.

Ранее стало известно, как Украина закупает топливо из России через Белоруссию. В материале говорится, что РБ закупает нефть у РФ, чтобы потом готовый нефтепродукт экспортировать на украинскую территорию.