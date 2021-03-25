ОАК рассказала о способе взаимодействия БПЛА «Охотник» и Су-57

Москва, 25 марта. Ударный тяжелый беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Охотник» сможет поражать цели в сетецентрическом взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57, сообщили в ОАК.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что рассматриваются различные концепции применения комплексов пятого поколения в зависимости от задач операций.

«При совместном применении беспилотные летательные аппараты будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата в рамках сетецентрического взаимодействия», — цитирует пресс-службу ОАК ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВВС России рассматривают инновационную тактику ведения воздушного боя, которая предусматривает совместное применение самолетов, БПЛА и гиперзвукового оружия. По замыслу российских военных, в авиаполках могут объединить тяжелые беспилотные летательные аппараты «Охотник» и истребители Су-57.

Создание такого тандема позволит расширить радиолокационное поле Су-57. Что касается беспилотника, то его могут оснастить высокоточными бомбами, которые в перспективе могут быть заменены на гиперзвуковые управляемые ракеты.