Внутреннее авиасообщение восстановлено на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 марта. После улучшения погоды на Сахалине восстановлено внутреннее авиасообщение, прерванное ранее из-за циклона.

До пунктов назначения успешно добрались пассажиры, направлявшиеся из Южно-Сахалинска в расположенные в трех районах центральной части Сахалина город Александровск-Сахалинский, село Зональное и поселок Шахтерск.

«Пассажиры доставлены до Александровск-Сахалинского и Зонального», — сообщили ТАСС в аэропорту.

В Шахтерск самолеты отправились сутками ранее.

Циклон с ветром снегом и дождями обрушился на территорию Дальневосточного федерального округа в конце прошлой недели. Сахалинской области он достиг 22 марта, но сильного влияния на погоду в регионе не оказал. Авиасообщение между югом и центром Сахалина в понедельник нарушила легкая метель.

Ранее сообщалось, что ООО «Восточная горнорудная компания» планирует построить на Сахалине ветропарк мощностью 67,2 МВт за 8,5 млрд рублей. Проект реализуются в Углегорском районе Сахалинской области. Ветропарк станет самым крупным в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).