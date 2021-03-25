Новый российский мини-челнок для полета в космос будет беспилотным

Москва, 25 марта. Новый разрабатываемый в РФ мини-челнок будет иметь размеры американского корабля X-37B. Его планируют использовать для беспилотной доставки на орбиту и возвращения на Землю грузов.

«Разрабатываемый НПО «Молния» аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что это инициативная разработка создателя легендарного космического корабля «Буран» НПО «Молния» для коммерческого рынка. Проводить запуск корабля предполагается на ракете-носителе типа «Союз».

Ранее предприятие Роскосмоса, «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», сообщило о завершении работ по созданию телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ7». Аппарат уже изготовлен, его запуск запланирован на 2021 год.