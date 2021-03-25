Популярный курорт в Индийском океане открыл границы для туристов из России

Виктория, 25 марта. Сейшельские острова с четверга, 25 марта, открывают границы для туристов со всего мира, включая Россию, сообщает Seychelles News Agency.

Въехать в страну можно при наличии сделанного не позднее 72 часов до прибытия ПЦР-теста. Туристы смогут заселяться в отели сразу, но им придется соблюдать нормы социального дистанцирования и масочный режим.

В связи с открытием границ президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван заявил, что страна оказалась среди лидеров по количеству прививок. Обе дозы вакцины уже к концу недели получит половина жителей островов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» прошла регистрацию на Сейшелах. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что регистрацию препарата произвели в рамках ускоренной процедуры.