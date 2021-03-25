Пушков развеял страхи американцев от придуманных угроз со стороны России

Москва, 25 марта. Российский сенатор Алексей Пушков оценил результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь как угрозу.

Исследователи Gallup провели опрос среди американцев, по результатам которого выяснилось, что 44% респондентов видят первостепенную угрозу со стороны России, еще 46% – «серьезную, но не первостепенную».

В своем Telegram-канале Пушков назвал страхи американцев выдуманными. Если им действительно что-то угрожает, то только полыхающие внутри страны проблемы, такие как расовая ненависть, активисты и «безумные» вооруженные оружием люди.

«Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы», – написал Пушков.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обвинил западные страны в распространении дезинформации о военных планах РФ «по захвату стран НАТО», граничащих с Калининградской областью.

По его мнению, истерия об «угрозе от Калининграда» мотивирована желанием руководства США наращивать концентрацию своих военных сил в Прибалтике, Польше и Балтийском море, а также привлекать к сотрудничеству с НАТО нейтральные государства балтийского региона – Финляндию и Швецию.