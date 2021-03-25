В ПФР назвали фейком сообщения о выплате почти 500 рублей за стаж

Магадан, 25 марта. В Пенсионном фонде РФ опровергли появившуюся в Сети информацию о якобы прибавке к пенсии в размере 490 рублей за длительный стаж.

В соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения, в которых пенсионерам советовали обратиться в отделения ПФР за бланками заявлений на новую выплату. Утверждалось, что за непрерывный стаж в 20 лет женщинам и 25 лет мужчинам полагается прибавка к пенсии в 490 рублей.

«Обращаем внимание, что это сообщение ложное. <…> Никаких дополнительных специальных доплат за длительный стаж действующим законодательством не предусмотрено — ни в момент назначения пенсии, ни в дальнейшем», — сообщает пресс-служба отделения ПФР по Магаданской области.

Ранее в ПФР напомнили, что страховая пенсия по старости россиян с 80 лет автоматически увеличится на сумму фиксированной выплаты, которая в этом году составляет 6044 рубля 48 копеек в месяц. Доплата назначается в беззаявительном порядке. Исключение составят инвалиды первой группы, поскольку уже получают фиксированную выплату в связи с инвалидностью.

Как сообщал ФАН, с 1 апреля плановая индексация выплат на 3,4% ждет получателей социальных пенсий — как пожилых граждан, по разным причинам не получающих страховую пенсию, так и тех, кто относится к некоторым категориям федеральных льготников. Это, в частности, неработающие инвалиды; дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца и др.