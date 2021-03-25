Кто из пенсионеров в РФ получит прибавку к пенсии более 6 тыс. рублей

Йошкар-Ола, 25 марта. Пенсия россиян с 80 лет автоматически увеличится на сумму фиксированной выплаты, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Марий Эл.

В этом году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044 рубля 48 копеек в месяц. Обращаться в ПФР и писать заявление на получение доплаты не придется, повышение пройдет в беззаявительном порядке.

В ПФР подчеркнули, что доплата применяется только к страховой пенсии по старости и назначается в месяц исполнения 80 лет с даты рождения. Уже со следующего после дня рождения месяца деньги придут пенсионеру.

Исключение составят инвалиды первой группы, поскольку уже получают фиксированную выплату в связи с инвалидностью.

Россияне старше 80 лет могут рассчитывать на еще одну доплату: ежемесячная компенсационная выплата по уходу устанавливается, если за пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий человек. Сумма выплаты составляет 1 200 рублей. Тому, кто будет ухаживать за пенсионером, нужно обратиться с заявлением в ПФР. Самому пенсионеру также придется подписать документ о согласии осуществления за ним ухода. Заявление можно подать и дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР.