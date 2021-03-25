Крым готовит Киеву иск за блокаду Северо-Крымского канала

Севастополь, 25 марта. Украинское правительство перекрыло Северо-Крымский канал, и рабочая группа Государственного совета Крыма уже готовит иск из-за действий Украины.

Комитет по оценке ущерба за время нахождения Крыма в составе Украины подсчитал, что украинское правительство нанесло урон полуострову в размере 1 трлн рублей. Иск будет подан в Крымский суд до июня 2021 года. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ», — заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Напомним, спикер парламента Крыма поручил подсчитать ущерб, который украинские власти нанесли автономной республике, когда приняли решение перекрыть воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Полученная сумма будет включать стоимость строительства водопровода, урон, причиненный экологии, крымчанам и сельскому хозяйству. Также крымское правительство хочет взыскать средства, которые Россия потратила на решение проблемы с дефицитом воды на полуострове.

Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, почему Украина неожиданно ввела новые санкции против Крыма. В интервью для ФАН экономист Александр Роджерс заявил, что такое решение никак не повлияет на Россию или ее предприятия.