Вильфанд предупредил о погодной «уравниловке» в Европейской России

Москва, 25 марта. Дневная температура на всей территории европейской части России в ближайшие пять дней будет примерно одинаковой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре Европейской России и на севере. Дневные температуры плюс шесть-восемь градусов», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

По его словам, ожидается «полная уравниловка», при которой «север не отличается от юга».

Наиболее значительные температурные отклонения будут на севере — в Мурманской области, Карелии и в целом на Северо-Западе. Там ожидается температура выше нормы на шесть градусов. Максимальные дневные значения составят четыре-восемь градусов выше нуля. Это «очень высокие температуры» для Северо-Западного округа, подчеркнул синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что снежный покров в Москве может полностью растаять уже в начале апреля благодаря Азорскому антициклону, который принесет с собой в столичный регион потепление. Однако для этого необходимо, чтобы среднесуточные показатели температурного фона в Москве держались не ниже +3...+4 градусов.