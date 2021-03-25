Раскрыты особенности дизайна обновленной Windows 10

, 25 марта. Компания Microsoft выпустила сегодня обновление операционной системы Windows 10, которое приносит визуальные изменения в «Проводнике» (File Explorer).

Значки в «Проводнике» выполнены в дизайне Fluent, который пришел на смену прежнему Modern. Заметно изменилась «Корзина», «Документы», «Рабочий стол», «Загрузки» и «Изображения».

Помимо значков появятся другие визуальные изменения — увеличенное расстояние между элементами в «Проводнике», компактный режим, и некоторые другие новшества, которые делают базовый компонент операционной системы более удобным для сенсорного управления.

Ранее стало известно, что Microsoft остановит поддержку одной из версий Windows 10. Речь идет об обновлении 10 1909, которое выходило в конце 2019 года.