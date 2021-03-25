Специалист Роскачества объяснил, как нужно закрывать приложения в смартфоне

Москва, 25 марта. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как правильно закрыть приложения в смартфоне, чтобы не вызвать перегрев гаджета.

Специалист отметил, что пользователи иногда лишь скрывают или «смахивают» приложения. В некоторых случаях это может повлечь негативные последствия, так как сохранение приложений в свернутом состоянии требует ресурсов оперативной памяти.

«Ситуация осложняется еще и тем, что не существует «средних» приложений с одинаковой оптимизацией — они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свернутом состоянии», — рассказал агентству «Прайм» эксперт Роскачества.

На слабых телефонах с небольшим объемом оперативной памяти Кузьменко советует всегда полностью закрывать приложения. Это не так важно для современных мощных устройств, но если свернутых приложений слишком много батарея смартфона может разряжаться быстрее, заключил специалист.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина сообщила, что пользователи смартфонов часто допускают ошибки при зарядке гаджета. Такие действия могут привести к быстрому износу аккумулятора.