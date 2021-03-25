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Стилист Васильев показал «уродские» джинсы, которые сильно дешевят образ

Стилист Васильев показал «уродские» джинсы, которые сильно дешевят образ

Москва, 25 марта. Историк моды и стилист Александр Васильев считает, что широкие джинсы с прорезями на коленях сильно удешевляют образ любой женщины.

В новом выпуске программы «Модный приговор» ведущие поработали над образом менеджера по клиентам Татьяны. На подиум она поднялась в прямых широких джинсах с дырами на коленях, голубом поло и рубашке оверсайз в крупную клетку. 

Девушка, борющаяся за любимого мужчину, посчитала, что этот образ был очень стильным и очень ей понравился. Однако Васильев высказался довольно резко.

«Что же женственного в дырках на коленях? Это же уродство! — Заявил эксперт моды. — Мне кажется, дешевит все».

Его мнение разделяет и Вика Цыганова, сменившая в тройке ведущих Надежду Бабкину. Она обратила внимание, что такие джинсы не подходят девушке, а дырки на коленях как-будто «разрезают» ее ноги пополам. Кроме того, девушка явно отвыкла ходить на высоких каблуках, поэтому выглядела неуклюже.

Стилист Васильев показал «уродские» джинсы, которые сильно дешевят образ

«Образ лесоруба может быть, но так ярко смотрятся эти дыры. И сумочка странная, и очень не подходит здесь остроносая обувь. Словом, «слепили» неудачно», — резюмировал Васильев.

Ранее соведущая Васильева Эвелина Хромченко предостерегла представительниц прекрасного пола, не обладающих модельной фигурой, от модных сегодня костюмов-пальто и платьев-пальто, пошитых из плотной ткани. Весной 2021 года эти наряды снова войдут в моду, однако далеко не всем дамам уместно их носить. По словам Хромченко, «этот популярный тренд — в основном прерогатива женщин очень стройных, очень астеничных».

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