Стилист Васильев показал «уродские» джинсы, которые сильно дешевят образ

Москва, 25 марта. Историк моды и стилист Александр Васильев считает, что широкие джинсы с прорезями на коленях сильно удешевляют образ любой женщины.

В новом выпуске программы «Модный приговор» ведущие поработали над образом менеджера по клиентам Татьяны. На подиум она поднялась в прямых широких джинсах с дырами на коленях, голубом поло и рубашке оверсайз в крупную клетку.

Девушка, борющаяся за любимого мужчину, посчитала, что этот образ был очень стильным и очень ей понравился. Однако Васильев высказался довольно резко.

«Что же женственного в дырках на коленях? Это же уродство! — Заявил эксперт моды. — Мне кажется, дешевит все».

Его мнение разделяет и Вика Цыганова, сменившая в тройке ведущих Надежду Бабкину. Она обратила внимание, что такие джинсы не подходят девушке, а дырки на коленях как-будто «разрезают» ее ноги пополам. Кроме того, девушка явно отвыкла ходить на высоких каблуках, поэтому выглядела неуклюже.

«Образ лесоруба может быть, но так ярко смотрятся эти дыры. И сумочка странная, и очень не подходит здесь остроносая обувь. Словом, «слепили» неудачно», — резюмировал Васильев.

Ранее соведущая Васильева Эвелина Хромченко предостерегла представительниц прекрасного пола, не обладающих модельной фигурой, от модных сегодня костюмов-пальто и платьев-пальто, пошитых из плотной ткани. Весной 2021 года эти наряды снова войдут в моду, однако далеко не всем дамам уместно их носить. По словам Хромченко, «этот популярный тренд — в основном прерогатива женщин очень стройных, очень астеничных».