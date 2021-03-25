КНДР провела пуски баллистических ракет в сторону Японского моря

Пхеньян, 25 марта. Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на четверг провела ракетные испытания, сообщает HNK со ссылкой на заявление МИД Японии.

Запуск был осуществлен примерно в 7:00 по местному времени (1:00 по московскому) в северо-восточном направлении. В настоящий момент американские разведывательные службы анализируют дополнительную информацию.



По данным министерства обороны Японии, в последний раз Северная Корея проводила пуски двух баллистических ракет в 2020 году. Снаряды были выпущены из района города Вонсан и пролетели 240 км, поднявшись на высоту 35 км.

Правительство Японии провело экстренное заседание в связи с северокорейскими пусками.

Ранее сообщалось, что силы КНДР осуществили запуск двух крылатых ракет у западного побережья. Отмечается, что это были первые ракетные испытания Пхеньяна с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.