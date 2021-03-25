Американский театр отказался от слишком «белой» «Золушки» 

Вашингтон, 25 марта. Знаменитый Шанхассенский театр-ресторан (Chanhassen Dinner Theaters) отказался от планов поставить «Золушку», поскольку в спектакле было занято слишком много белых актеров.

Администрация театра объявила о своем решении снять с производства «Золушку», сославшись на «неизменную приверженность разнообразию, справедливости и инклюзивности». Художественный руководитель Chanhassen Dinner Theaters Майкл Бриндизи добавил, что решение не связано с содержанием постановки и не исключил, что «Золушка» появится на его сцене когда-нибудь позже.

Вопрос о продолжении работы над проектом возник после того, как Бриндизи посмотрел актерский состав.

«Он был на 98% белым», — возмутился он.

Бриндизи подумывал о переработке спектакля, но в конечном итоге решил «отбросить это и начать все с чистого листа». По его словам, некоторые из актеров были разочарованы, «но все говорили, что поняли и уважают очень трудное решение, которое нам пришлось принять».

Как сообщает Twincities, как CDT, так и остальные театры по всей стране стремятся «добавить разнообразия» на сцене. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Бриндизи заявил, что он понял, что пришло время «изменить культуру и сделать ее более разнообразной».

Театр-ресторан нанял специального консультанта по вопросам разнообразия, Келли Фостер Уордер, которая разработала план по внесению изменений в то, как театр будет работать в будущем.

В конце прошлого года сообщалось, что студия Disney снимает фильм-переосмысление классической истории про Золушку, главным героем которого станет темнокожий парень, работающий в обувном магазине покойной матери.