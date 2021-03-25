США готовят F-35 к войне с Россией в Арктике

Вашингтон, 25 марта. Истребители пятого поколения F-35 Lightning II и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer готовятся воевать в Арктике с Россией, сообщил журнал The National Interest.

Военно-воздушные силы (ВВС) США и Королевские ВВС Норвегии проводят соответствующие совместные тренировки, напоминает издание.

«ВВС США проводят совместные учения с Королевскими ВВС Норвегии, (...) чтобы Россия не посмела напасть на эту страну», — пишет NI.

Автор материал отметил, что на содержание 23-тысячной армии Осло ежегодно тратит семь миллиардов долларов.

Ранее военные эксперты из США заявили, что Пентагон требует от F-35 успешного противостояния с российскими Су-57, что препятствует массовому производству самолета. Авторы обратили внимание, что F-35 уже показал гораздо более высокую эффективность, чем предшественники.