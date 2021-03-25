Жесткий локдаун на Украине разрушает экономику и загоняет людей в нищету

Киев, 25 марта. Украинские власти вводят уже третий локдаун, и он может привести к обрушению последних уцелевших сегментов экономики. Об этом заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Украинский экономист считает, что жесткие ограничения не оказывают положительное влияние на эпидемиологическую обстановку. Они не помогают медицине, но при этом наносят существенный ущерб бизнесу. Об этом рассказало издание New Day News.

«Эти карантины привели к ухудшению уровня жизни, к уменьшению доходов людей, к росту бедности, но не к переоборудованию медицины. К сожалению, мы и дальше будем наблюдать нехватку койко-мест, мест, обеспеченных кислородом. И мы и дальше будем наблюдать разорение бизнеса», — подчеркнул эксперт.

Согласно статистике, во время первой волны коронавируса около 30% заведений общепита закрылись. Второй и третий локдаун на Украине еще больше добили ресторанную отрасль, розничную торговлю и сферу услуг, а нынешние действия властей только усугубят ситуацию. Однако отмечается, что розничный товарооборот увеличился на 8%, хотя в целом промышленность также страдает от коронавирусной пандемии.

Эта отрасль еще поддерживает украинскую экономику, и новые локдауны наносят удары именно по сферам, которые еще более-менее живы и приносят деньги в государственную казну. Однако новые ограничения добьют и эти сегменты. Страна на пороге бедности.

Ранее сообщалось, что опорные больницы Киева не справляются с бушующим COVID-19 на Украине.