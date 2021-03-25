«Время возвращаться в родной город»: Малахов прописался в Апатитах

Апатиты, 25 марта. Телеведущий Андрей Малахов получил прописку в родном городе Апатиты. Фотографию с открытым на соответствующей странице паспортом он опубликовал в соцсети Instagram.

«Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 Марта — я официально прописан в г Апатиты. Считаю это трендом 2021 — прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века) в 21 веке — не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами ) MUST (должен. — Прим. ФАН)», —

За несколько часов публикация набрала более 42 тысяч лайков. Поклонники активно комментируют фотографию, высказываясь в поддержку телеведущего и называя его патриотом.

«Вы гордость страны и патриот», «Вы очень крутой, Андрей!», «Вот это мощно!», «Вот Это я понимаю! Поступок!», — писали поклонники.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил, что американская компания World Media Alliance Label inc подаст в суд на шоу Малахова, выпуск которого посвятили группе «Ласковый май».

По словам Разина, американской компании теперь принадлежат права на все песни группы «Ласковый май», документальные фильмы о ней, видеоклипы, фото- и видеоархивы, а также фонограммы. Продюсера возмутили съемки передачи. Он требовал от Малахова отказаться от выпуска шоу в эфир. А теперь заявляет в Instagram, что программе грозит суд.