Место происхождения пандемии COVID-19 нашли между лабораториями в Ухане

Пекин, 25 марта. По собственным данным Китая, первоначальная горячая точка заражения COVID-19 возникла в жилом районе в четырех милях между Уханьским институтом вирусологии и Институтом биологических препаратов Китайской корпорации биологических технологий. Оба эти учреждения были связаны с китайской программой биологической войны, и до и после начала пандемии они участвовали в разработке вакцины.

Изначально, еще в декабре 2019 года, Китай публиковал сообщения о том, что COVID-19 — это естественное заболевание, которое «перепрыгнуло» с животных на людей, а центром распространения вируса стал рынок морепродуктов в Ухане.

В мае прошлого года СМИ сообщили, что Китай был вынужден признать, что COVID-19 возник не на рынке морепродуктов в Ухане. Теперь, как сообщает The Gateway Pundit, и эта теория полностью опровергнута. Информацию подтвердил Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Издание обращает внимание, что даже в феврале этого года Китай отказался предоставить необработанные данные о ранних случаях COVID-19 группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающейся исследованием происхождения пандемии. Команда ВОЗ запросила необработанные данные о 174 случаях заражения, выявленных Китаем на ранней стадии вспышки в городе Ухань в декабре 2019 года, а также о других случаях. В то же время Пекин попытался поставить под сомнение идею о том, что COVID-19 возник в Китае, указывая на импортные замороженные продукты в качестве связующего звена.

«Однако существует гораздо более простое и точное объяснение происхождения COVID-19, основанное на собственных данных Китая. Статистические данные, опубликованные муниципальной комиссией здравоохранения Уханя, показывают, что в районе Учан было наибольшее количество пациентов, у которых на ранней стадии пандемии был диагностирован COVID-19», — сообщает издание.

В тот же период в Учане была самая высокая концентрация бессимптомных инфекций.

Согласно данным, опубликованным Управлением здравоохранения округа города Ухань Учан, самая высокая концентрация инфекций на ранней стадии вспышки наблюдалась в жилых районах вдоль улиц Хуанхэлоу и Цзыян, расположенных в пределах четырех миль между Уханьским институтом вирусологии и Институтом биологических препаратов.

Эти наблюдения совпали по времени и местоположению с данными социальных сетей, полученными с платформы Sina Weibo, которая была разработана как канал для людей, которые думают, что могут быть заражены.

На рисунке Уханьский институт вирусологии помечен черной звездой, а Институт биологических препаратов — желтым квадратом. Самая высокая концентрация людей, ищущих помощи, находилась между этими двумя исследовательскими учреждениями. Красным кругом помечен рынок морепродуктов в Ухане.

«Основываясь на доступных научных данных, вирус COVID-19 был результатом исследования «повышения функциональности», а не естественной передачи от животного человеку», — пишет GP.

Повышение функциональности вируса, уточняет издание, это генетическое изменение встречающегося в природе вируса, чтобы сделать его более заразным и смертоносным.

«Скорее всего, Китай проводил в рамках программы биологической войны параллельную разработку уникального генно-инженерного патогена коронавируса и вакцины для его лечения», — приходит к выводу автор издания.

Ранее ФАН сообщал, что доктор Энтони Стивен Фаучи назначен главным медицинским советником нового президента США. До этого он получил статус «национального героя», который изо всех сил борется с коронавирусом. Но в прошлом доктор мог быть связан с лабораториями, которые занимаются исследованиями и разработкой вирусов.