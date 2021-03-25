Горелкин заявил, что проект РКН не принуждает соцсети собирать данные паспортов

Москва, 25 марта. Член профильного комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что приказ Роскомнадзора (РКН) не принуждает соцсети и мессенджеры собирать данные паспортов пользователей.

В проекте приказа РКН говорится о сборе соцсетями и мессенджерами согласий на обработку общедоступных персональных данных.

«У соцсетей и мессенджеров будет выбор: либо они запускают собственные сервисы для получения от пользователей согласий на распространение их персональных данных, либо используют ЕИС [единую информационную систему] Роскомнадзора», — цитирует по члена комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи ТАСС.

Парламентарий уточнил, что речи о принуждении использовать систему Роскомнадзора не идет, а сами новеллы коснутся лишь новых пользователей социальных сетей.

При несоблюдении требования о получении согласия пользователей на распространение персональных данных, соответствующие действия иностранных и российских площадок «могут быть квалифицированы как обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством». Горелкин подчеркнул, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

Ранее в РКН заявили, что проект нормы, обязывающей операторов мобильной связи передавать ведомству данные абонентов, поможет защитить россиян от мошенничества. В Минцифры объяснили, что личные данные абонентов не будут передаваться в ведомство, в том числе не будет передаваться содержание сообщений и телефонных разговоров, которые находятся под действием тайны связи.