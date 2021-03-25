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Горелкин заявил, что проект РКН не принуждает соцсети собирать данные паспортов

Горелкин заявил, что проект РКН не принуждает соцсети собирать данные паспортов

Москва, 25 марта. Член профильного комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что приказ Роскомнадзора (РКН) не принуждает соцсети и мессенджеры собирать данные паспортов пользователей.

В проекте приказа РКН говорится о сборе соцсетями и мессенджерами согласий на обработку общедоступных персональных данных.

«У соцсетей и мессенджеров будет выбор: либо они запускают собственные сервисы для получения от пользователей согласий на распространение их персональных данных, либо используют ЕИС [единую информационную систему] Роскомнадзора», — цитирует по члена комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи ТАСС.

Парламентарий уточнил, что речи о принуждении использовать систему Роскомнадзора не идет, а сами новеллы коснутся лишь новых пользователей социальных сетей.

При несоблюдении требования о получении согласия пользователей на распространение персональных данных, соответствующие действия иностранных и российских площадок «могут быть квалифицированы как обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством». Горелкин подчеркнул, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

Ранее в РКН заявили, что проект нормы, обязывающей операторов мобильной связи передавать ведомству данные абонентов, поможет защитить россиян от мошенничества. В Минцифры объяснили, что личные данные абонентов не будут передаваться в ведомство, в том числе не будет передаваться содержание сообщений и телефонных разговоров, которые находятся под действием тайны связи.

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