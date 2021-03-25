Эксперт Марунич прокомментировал новые ограничения США по «Северному потоку — 2»

Москва, 25 марта. Атаки США на «Северный поток — 2» носят политический характер, но при этом Вашингтон исчерпал свои возможности для оказания давления.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Америке больше нечего сказать по «СП-2» через свои санкции. Вашингтон собирается вводить новые ограничения, но вряд ли в них будет что-то принципиально новое. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Против страховых компаний санкции уже ввели, против трубоукладчиков тоже — на тот момент это были самые действенные санкции, они действительно привели к задержке проекта. Но на этом США в рамках санкций уже сделали все, что могли. Другая возможность — это политическое давление на правительства европейских стран, евроструктуры, в частности, Еврокомиссию», — поделился своим мнением эксперт.

У него поинтересовались, почему США так хотят остановить строительство газопровода «Северный поток —2», раз американские власти предпринимают беспрецедентные шаги. Дмитрий считает, что это лишь способ оказать давление на РФ.

«Сам по себе трубопровод их не интересует. Давление на этот проект приводит к тому, что ущемляются интересы фирм, участвующих в нем, а это прежде всего интересы европейских компаний, причем не только энергетический, но и страховой бизнес, и банки, и так далее, и тому подобное», — отметил Марунич.

Он добавил, что Штаты, таким образом, воздействуют одновременно и на Россию, и на Европейский союз. Давление на трубопровод — это исключительно политическая манипуляция.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что очередное заявление США по «Северному потоку — 2» не помешает завершить проект. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью рассказал, что это лишь геополитический спич администрации американского президента Джо Байдена.