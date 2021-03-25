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Россия открывает границы для миллионов трудовых мигрантов из соседних стран

Россия открывает границы для миллионов трудовых мигрантов из соседних стран

Москва, 25 марта. Правительство России упростило въезд трудовых иммигрантов из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана. Иностранные работники вновь будут зарабатывать в РФ.

Однако несмотря на это нововведение, некоторые стороны считают принятые меры недостаточными. Иммигранты из Узбекистана и Таджикистана по-прежнему не получили помощи от Москвы. Девелоперы надеются, что вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин изменит ситуацию, а власти разрешат работать гражданам из этих стран. Об этом сообщает портал «Правда.ру».

Авторы проекта «Себестоимость событий» отмечают, что в Россию могут въехать около 2 млн граждан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Скорее всего, это случился летом 2021 года. Согласно данным рассылки «Вестник миграции», люди, проживающие в странах Средней Азии, планируют вновь вернуться в крупнейшие города РФ, среди которых Москва, Санкт-Петербург, курортные населенные пункты Крыма и побережья Азовского моря и прочие города-миллионники.

Согласно статистике, мигранты видят себя в строительной, торговой, транспортной сфере, а также благоустройстве, такси, общепите и доставке. Она также отображает, что с начала коронавирусной пандемии в 2020 году число трудовых иммигрантов в РФ снизилось на 40%. Этот фактор негативно отразился на ряде отраслей.

Представители среднеазиатских республик заявили, что вернувшиеся из-за вспышки COVID-19 граждане столкнулись с бедностью и безработицей на родине, и это спровоцировало рост числа преступлений.

Россия открывает границы для миллионов трудовых мигрантов из соседних стран

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что трудовых мигрантов в России могут обязать сдавать биометрию.

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