Россия открывает границы для миллионов трудовых мигрантов из соседних стран

Москва, 25 марта. Правительство России упростило въезд трудовых иммигрантов из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана. Иностранные работники вновь будут зарабатывать в РФ.

Однако несмотря на это нововведение, некоторые стороны считают принятые меры недостаточными. Иммигранты из Узбекистана и Таджикистана по-прежнему не получили помощи от Москвы. Девелоперы надеются, что вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин изменит ситуацию, а власти разрешат работать гражданам из этих стран. Об этом сообщает портал «Правда.ру».

Авторы проекта «Себестоимость событий» отмечают, что в Россию могут въехать около 2 млн граждан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Скорее всего, это случился летом 2021 года. Согласно данным рассылки «Вестник миграции», люди, проживающие в странах Средней Азии, планируют вновь вернуться в крупнейшие города РФ, среди которых Москва, Санкт-Петербург, курортные населенные пункты Крыма и побережья Азовского моря и прочие города-миллионники.

Согласно статистике, мигранты видят себя в строительной, торговой, транспортной сфере, а также благоустройстве, такси, общепите и доставке. Она также отображает, что с начала коронавирусной пандемии в 2020 году число трудовых иммигрантов в РФ снизилось на 40%. Этот фактор негативно отразился на ряде отраслей.

Представители среднеазиатских республик заявили, что вернувшиеся из-за вспышки COVID-19 граждане столкнулись с бедностью и безработицей на родине, и это спровоцировало рост числа преступлений.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что трудовых мигрантов в России могут обязать сдавать биометрию.