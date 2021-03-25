Украинцев возмутил несовершеннолетний «фельдшер», гуляющий по Херсону

Херсон, 25 марта. Молодой человек ходит по улицам Херсона в медицинской форме и представляется фельдшером. Он делает прививки животным и людям, однако неизвестно, что именно находится в шприце.

Украинка Елена Ярема сняла видео, на котором парень, одетый под медицинского работника, готовится сделать укол мужчине. Девушка поделилась своими наблюдениями через свою страницу на Facebook. Как выяснилось, это уже не первый подобный случай. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Этот «фельдшер» делает уколы и раздает таблетки детям и больным людям! Недавно он, по словам очевидцев, сделал укол кошке, и та отошла в иной мир. К сожалению, я не смогла доснять весь процесс, но могу вам сообщить, что этот подросток сделал укол человеку! Причем утверждает, что он фельдшер», — возмутилась Елена.

Она отмечает, что в другие дни молодой человек может ходить уже в костюме полицейского. Сам он утверждал, что вкалывает димедрол и анальгин, хотя эти препараты отпускаются исключительно по рецепту.

«Этот фельдшер учился с моим сыном в одном классе, ему 15-16 лет», — рассказал один из комментаторов под видео.

«Если это тот, о ком я думаю, то он ходит во дворах Лавренева, 27, этот подросток с отклонениями, он все время то полицай, то вечером уже врач, ходит с папкой и какими-то бумагами, при этом со всеми детьми во дворе», — подчеркнул еще один очевидец.

При этом пользователи соцсети недовольны тем, что правоохранительные органы не предпринимают никаких мер, хотя жалобы на молодого человека подаются регулярно. Они считают, что полиция вмешается лишь в том случае, если «псевдо-медик» причинит кому-нибудь серьезный ущерб.

«Этот молодой человек живет на Лавренева, 27. В этом дворе его все знают и всегда вызывают полицию, но ему ничего не могут сделать по нашим законам», — отмечают жители одного из домов в Херсоне.

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