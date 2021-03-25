Аэропорт Петропавловска-Камчатка задержал три авиарейса из-за погоды

Петропавловск-Камчатский, 25 марта. Вылеты трех рейсов камчатских авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.

Данные онлайн-табло воздушной гавани свидетельствуют о том, что задержаны рейсы в Тиличики, Осору и Палану. ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта отмечает, что информации о времени вылетов пока нет. Пассажиров рейсов не размещали в гостиницах и хостелах.

Всего в среду было задержано семь авиарейсов. Однако большинство из них смогли вылететь после нормализации погоды.

Вечером в понедельник большая часть Камчатки оказалась под влиянием циклона. На полуострове наблюдается метель и порывистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение у берегов полуострова. Ранее стало известно, что во вторник плохие метеоусловия задержали вылет трех рейсов из Петропавловска-Камчатского.