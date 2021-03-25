Сенат США впервые утвердил кандидатуру трансгендера 

Вашингтон, 25 марта. Сенат США с минимальным перевесом голосов утвердил Рэйчел Левин на пост помощника министра здравоохранения и социальных служб, что сделало ее первым открытым трансгендером, получившим одобрение сенаторов.

«Администрация Байдена внесла в свои ряды много исторических новинок, — заявил после голосования лидер сенатского большинства Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка. — Утверждение Рэйчел Левин представляет собой еще одну важную веху для американского ЛГБТ-сообщества».

Кандидатура Левин, работавшей секретарем в минздраве Пенсильвании с 2017 года, получила одобрение 52 голосами сенаторов против 48. В то время как демократы хвалили ее профессиональные навыки, большинство республиканцев проголосовали против.

Левин подверглась критике после того, как в Пенсильвании начали массово умирать жители домов престарелых из-за того, что учреждения продолжали принимать больных COVID-19 пациентов. На прошлой неделе республиканцы выдвинули обвинения в том, что Левин утаивала данные о смертях в домах престарелых в Пенсильвании во время пандемии. Местные СМИ обнаружили, что в еженедельных отчетах минздрава штата «постоянно отсутствуют данные по более чем 100 из 693 домов престарелых в штате».

В прошлом году ее активно критиковали за то, что она увезла свою мать из дома престарелых в Пенсильвании во время вспышки COVID-19.

Члены Республиканской партии также были возмущены ее политикой в отношении прав трансгендеров и продвижении трансгендерного лечения детей. Во время бурного обмена мнениями на слушании по утверждению сенатора Рэнд Пол спросил Левин, считает ли она, что дети должны иметь возможность требовать гормональное и хирургическое лечение по смене пола, даже несмотря на возражения родителей. Левин заявила, что выступает за.

«Доктор Левин, вы верите, что несовершеннолетние способны принять такое жизненно важное решение, как сменить пол?» — спросил Левин республиканец из Кентукки.

Как сообщает Washington Examiner, проблема прав трансгендеров расколола США, поскольку некоторые штаты разрешают студентам-трансгендерам соревноваться в спортивных командах и пользоваться туалетами и раздевалками, связанными с их гендерной идентичностью. Однако мартовский опрос показал, что 53% зарегистрированных избирателей поддерживают запрет трансгендерным женщинам, ранее бывшими мужчинами, участвовать в женских спортивных командах.

Демократы не разделяют эти опасения. Шумер подчеркнул, что назначение Левин поможет поднять авторитет трансгендеров и положить конец дискриминации.