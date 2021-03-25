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Сенат США впервые утвердил кандидатуру трансгендера 

Сенат США впервые утвердил кандидатуру трансгендера 

Вашингтон, 25 марта. Сенат США с минимальным перевесом голосов утвердил Рэйчел Левин на пост помощника министра здравоохранения и социальных служб, что сделало ее первым открытым трансгендером, получившим одобрение сенаторов.

«Администрация Байдена внесла в свои ряды много исторических новинок, — заявил после голосования лидер сенатского большинства Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка. — Утверждение Рэйчел Левин представляет собой еще одну важную веху для американского ЛГБТ-сообщества».

Кандидатура Левин, работавшей секретарем в минздраве Пенсильвании с 2017 года, получила одобрение 52 голосами сенаторов против 48. В то время как демократы хвалили ее профессиональные навыки, большинство республиканцев проголосовали против.

Сенат США впервые утвердил кандидатуру трансгендера 

Левин подверглась критике после того, как в Пенсильвании начали массово умирать жители домов престарелых из-за того, что учреждения продолжали принимать больных COVID-19 пациентов. На прошлой неделе республиканцы выдвинули обвинения в том, что Левин утаивала данные о смертях в домах престарелых в Пенсильвании во время пандемии. Местные СМИ обнаружили, что в еженедельных отчетах минздрава штата «постоянно отсутствуют данные по более чем 100 из 693 домов престарелых в штате».

В прошлом году ее активно критиковали за то, что она увезла свою мать из дома престарелых в Пенсильвании во время вспышки COVID-19.

Члены Республиканской партии также были возмущены ее политикой в отношении прав трансгендеров и продвижении трансгендерного лечения детей. Во время бурного обмена мнениями на слушании по утверждению сенатора Рэнд Пол спросил Левин, считает ли она, что дети должны иметь возможность требовать гормональное и хирургическое лечение по смене пола, даже несмотря на возражения родителей. Левин заявила, что выступает за. 

Сенат США впервые утвердил кандидатуру трансгендера 

«Доктор Левин, вы верите, что несовершеннолетние способны принять такое жизненно важное решение, как сменить пол?» — спросил Левин республиканец из Кентукки.

Как сообщает Washington Examiner, проблема прав трансгендеров расколола США, поскольку некоторые штаты разрешают студентам-трансгендерам соревноваться в спортивных командах и пользоваться туалетами и раздевалками, связанными с их гендерной идентичностью. Однако мартовский опрос показал, что 53% зарегистрированных избирателей поддерживают запрет трансгендерным женщинам, ранее бывшими мужчинами, участвовать в женских спортивных командах.

Демократы не разделяют эти опасения. Шумер подчеркнул, что назначение Левин поможет поднять авторитет трансгендеров и положить конец дискриминации.

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