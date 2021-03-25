СП РФ рассказала о высокой стоимости подключения газа в сельской местности

Москва, 25 марта. Аудиторы Счетной палаты (СП) РФ заявили о высокой стоимости подключения домов в сельской местности к газу и водопроводу.

Специалисты СП проанализировали реализацию программы комплексного развития сельских территорий России и отметили, что существенно повысить уровень обеспеченности сельских жителей водой и газом не помогло строительство за счет бюджета газораспределительных сетей и водопроводов.

«Всего в 2018–2019 годах в эксплуатацию было введено 1,8 тысячи километров газораспределительных сетей и 1,4 тысячи километров локальных водопроводов. Однако построенные объекты не помогли существенно повысить уровень газификации и водоснабжения сельских домохозяйств. Одна из причин — отсутствие их фактического подключения», — отмечается в обнародованных аудиторами документах.

По мнению контрольного ведомства, низкая доля газификации сельских домохозяйств обусловлена большой стоимостью технологического присоединения. Она в проверяемый период была сопоставима со средней зарплатой в сельской местности и превышала ее более чем в два раза в ряде регионов.

К введенным в эксплуатацию водопроводам домовладения не были подключены в 6 из 52 проанализированных регионов. В 10 регионах домовладения не были подключены к новым газораспределительным сетям.

Кроме того, СП указала на недостоверность региональных отчетов о результатах использования бюджетных субсидий. В дальнейшем недостоверные данные учитывались регионами при расчете уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой и газификации, а также включались в ежегодный национальный доклад о реализации госпрограммы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о снижении темпов газификации в России «в какой-то момент». Российский лидер поделился таким мнением на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в январе.