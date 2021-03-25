Шойгу наградил Безрукова премией Минобороны России

Москва, 25 марта. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил премии в области культуры и искусства. Вручение состоялось сразу за 2019 и 2020 годы.

Премия за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре досталась Народному артисту России Сергею Безрукову. Сергей Шойгу поблагодарил его за вклад в культуру и вручил диплом, знак и удостоверение.

«Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Премии Минобороны РФ в различных номинациях также удостоились артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив Ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.

Ранее Шойгу провел переговоры со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Беседа глав оборонных ведомств прошла в телефонном режиме. Была затронута тема деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, реформы в ВС Армении, военно-политическая ситуация в регионе.