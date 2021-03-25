Британия поддержала санкции Канады против российских граждан

Лондон, 25 марта. МИД Британии одобрил санкции Канады против России.

В МИД Великобритании поддержали решение Канады ввести санкции против россиян. Об этом написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства страны Доминик Рааб.

«Великобритания приветствует предпринятый Канадой решительный шаг», — написал Рааб.

Ранее МИД Канады приняло решение ввести санкции в отношении девяти российских официальных лиц на фоне «ухудшения ситуации с правами человека». Кремль пообещал предпринять ответные шаги, назвав такие меры незаконными. Посольство РФ в Оттаве признало нелегитимность санкций с точки зрения международного права.