Названы три продукта, которые нельзя есть перед сном

Москва, 25 марта. Диетологи назвали три продукта, которые нельзя есть перед сном, чтобы не перегружать пищеварительную систему и не допустить ухудшения здоровья.

Многие люди продолжают употреблять шоколад перед сном, забывая, что он содержит большое количество кофеина, отмечают специалисты. Кофеин оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, специалисты напомнили, что главный источник кофеина — это кофе. Напиток считается сильным раздражителем нервной системы, который вызывает проблемы со сном.

Специалисты также советуют за несколько часов до сна не употреблять в пищу излишне острые блюда. Они способны вызвать изжогу, которая усиливается, если человек принимает горизонтальное положение. К тому же пикантная пища богата на гистамины, которые мешают ночному отдыху, поскольку делают человека более бодрым.

Перед сном следует отказаться даже от нежирного мяса, такого как индейка или курица. Диетологи напоминают, что содержащийся в мясе белок способствует высвобождению энергии, сообщает МедикФорум.

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