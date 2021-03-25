Трюдо не стал поддерживать недовольного Москвой Байдена 

Оттава, 25 марта. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, привыкший поддерживать западных лидеров во всех антироссийских начинаниях, не согласился с заявлениями американского президента Джо Байдена, ранее позволившего себе критику в адрес российского коллеги Владимира Путина.

Трюдо дал интервью радио SiriusXM, в котором рассказал о своем отношении к новому президенту США. Среди прочего журналисты поинтересовались его мнением относительно сложных отношений между США и РФ.

Сначала Трюдо уже традиционно задел тему воссоединения Крыма с Россией, заявив, что Москва совершила «ужасную вещь», «аннексировав» полуостров. При этом он добавил, что за время личных встреч на международных форумах с российским президентом у него сложилось мнение, что Путин «будет смотреть на вас и говорить все, что ему удобно в любой момент».

«Его не особенно интересует, что думает о нем западный мир или Канада», — подчеркнул Трюдо.

Комментируя критику со стороны Байдена в отношении российского главы государства, премьер Канады подчеркнул, что у него «нет информации», чтобы согласиться с заявлениями главы Белого дома.

«Я, конечно, знаю, что он [Путин] не тот, кто поддерживает или дружит с Канадой или канадцами в любой форме, — заключил он. — И мы должны быть открытыми и ясно понимать, как нам подходить к отношениям с Россией».

За несколько часов до этого интервью Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Комментируя решение Оттавы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и подтвердил, что Москва предпримет ответные шаги.