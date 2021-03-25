Сборная России обыграла Мальту в первом матче отбора на Чемпионат мира-2022

Москва, 25 марта. Подопечные Станислава Черчесова забили три мяча в ворота сборной Мальты и добыли первые три очка в рамках квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу.

Сборная России по футболу провела матч против Мальты и начала свой путь на Чемпионат мира с уверенной победы. Российские футболисты смогли забить три мяча. Голами отличились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Мальтийские игроки смогли лишь единожды поразить ворота Антона Шунина.

Подопечные Станислава Черчесова взяли три очка и пока занимают первое место в группе «H».

Презентация новой игровой формы сборной России по футболу, в которой они будут выступать на Евро-2020, ранее состоялась в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ее разработкой занимался технический спонсор команды — компания Adidas. Прошлый вариант игровой формы был предоставлен 27 августа 2020 года.