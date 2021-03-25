Евросоюз и США договорились о координации действий в отношении России

Брюссель, 25 марта. Евросоюз и США решили скоординировать свои действия в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции.

«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому», — отметил Боррель по итогам переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет твердо привержен НАТО. Он также выразил поддержку подходу Альянса к России, который направлен на увеличение обороноспособности и усиление политики сдерживания.

Отношения с Россией стали одной из тем для обсуждения на встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО, которая проходила в Брюсселе 23 и 24 марта.