Милонов сделал ставку на проигрыш Манижи на Евровидении

Москва, 25 марта. Депутат Госдумы Виталий Милонов поспорил с ведущей программы «Пари с Дианой Кади» на свою зарплату о том, что певица Манижа проиграет на конкурсе «Евровидение».

Политик в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Манижа может рассчитывать только на место в тройке «антифиналистов» на международном песенном конкурсе.

Диана Кади в ответ на это заявление предложение пари Милонову.

«Я все-таки считаю, что она войдет в тройку. <...> И я предлагаю поспорить на вашу депутатскую зарплату. Если вы проиграете, то вы ее отдадите какой-нибудь малоимущей многодетной семье», — предложила Кади.

Кади же пообещала пойти работать волонтером в центре по борьбе с коронавирусом, если Манижа проиграет.

Депутат заявил, что Манижа не умеет петь и «делает это отвратительно, ужасно». По его словам она проиграет, поскольку «как музыкант, как певица она никто».

Ранее Драпеко заявила, что Манижа «это не лучшая исполнительница от России» и потребовала убрать «государственные символы» и отказаться от участия в Евровидении-2021 как государству.