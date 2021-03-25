Семенович вернулась из отпуска с отравлением и оказалась под капельницей

Москва, 25 марта. Отдохнувшая в Египте и Турции певица Анна Семенович сообщила поклонникам в своем Instagram-аккаунте о проблемах со здоровьем.

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что после возвращения в Москву ей пришлось лечь под капельницу. По ее словам, причиной ее недомогания стало отравление. Ей пришлось отменить все запланированные дела, чтобы отлежаться и прийти в себя.

«Просто, видимо, я съела что-то не то, либо в самолете, либо по дороге. И вот такая кишечная история случилась. У меня такое бывает», — сообщила артистка.

Звезда попросила поклонников не волноваться. Певица заявила, что чувствует себя гораздо лучше и находится на связи со специалистами. Здоровью Семенович ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что будучи в Стамбуле Семенович задумалась о приобретении здесь жилья. Она по-настоящему влюбилась в турецкий город и наняла риэлтора. Ежедневно в режиме онлайн она рассматривает по несколько вариантов.

«Гуляя по улицам, я вдруг поняла, что это мое место, и я бы хотела иметь здесь уютную, небольшую квартиру-студию с красивым видом на Босфор. Рассматриваю варианты в современной, модной части города», — рассказывала Семенович.

Незадолго до отпуска Семенович с размахом отпраздновала свой 41-й день рождения, на котором засветила кольцо с бриллиантом от неизвестного мужчины. Известно, что недавно артистка рассталась со своим молодым человеком.