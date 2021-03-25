Представитель Манижи с иронией ответила на критику со стороны депутата Драпеко

Москва, 25 марта. Певица Манижа не должна выступать на международном конкурсе «Евровидение» под флагом России, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Представитель певицы в ответ заявила, что артистке сейчас нет времени отвлекаться на критику.

Драпеко ранее заявила, что Манижа «не тронула не только ее, но и всех остальных». По мнению депутата, «это не лучшая исполнительница от России». Она считает недопустимым, чтобы артистка выступала под российским флагом и потребовала убрать «государственные символы» и отказаться от участия в Евровидении-2021 как государству.

Критику со стороны парламентария прокомментировала пресс-секретарь певицы Майя Серикова в беседе с порталом «Москва 24». По ее словам, Манижа занимается подготовкой к выступлению и старается не отвлекаться на резкие замечания в свой адрес. Сейчас главная задача артистки: максимально достойно представить свою страну.

«Ничего мы не намерены делать, кроме как пожелать всем здоровья, как говорит наш президент. Мы желаем всем здоровья, хорошего настроения, и это самое главное», — пояснила Серикова.

Бывшие участники Евровидения в беседе с «Газета.Ru» отметили недопустимость давления на музыкантов со стороны Государственной думы.

«Давить через Госдуму, давить через православные ценности — это тоже, наверное, неправильно. У нас в стране живет огромное количество людей, у нас очень многоконфессиональное, многонациональное государство, страна, мы не можем с этим не считаться», — подчеркнула Юдифь, участница Евровидения-1994 от России.

Песня Манижи для Евровидения вызвала широкий резонанс в обществе. Кроме депутата Драпеко, композиция возмутила «Союз православных женщин». В организации считают, что текст песни Russian Woman якобы разжигает межнациональную рознь и высмеивает русскую духовность и культуру.

Однако стоит заметить, что клип Манижи уже занял второе место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения среди композиций, с которыми музыканты выйдут на сцену в этом году. Ролик собрал уже более 5,5 млн просмотров. Клип уступил первенство музыкальному видео группы Hurricane на песню Loco Loco (5,6 млн просмотров), с которой коллектив будет представлять Сербию.