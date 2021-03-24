Новый мост возведут в Калининграде к 2022 году

Калининград, 24 марта. Новый мост через реку Преголя на остров имени Иммануила Канта построят в Калининграде.

На строительство уйдет 173 миллиона рублей, предполагаемый срок завершения проекта — март 2022 года, сообщает ТАСС.

«Срок выполнения строительно-монтажных работ — не позднее 20.12.2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию — не позднее 25.03.2022 года», — рассказали агентству в пресс-службе администрации города.

Проект моста предполагает комфортные условия для пожилых калининградцев, а также учитывает требования инвалидов-колясочников. Сооружение будет оснащено велосипедными дорожками. Это не единственная новость из Калининграда. Недавно стало известно, что в Доме тропических птиц и Копытной деревне Калининградского зоопарка появятся ламы и броненосцы.