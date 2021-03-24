Инженер Тирский: космический аппарат — это уникальная единица со своим ПО

Москва, 24 марта. В России есть весь спектр космических услуг, она производит ракеты-носители, спутники, разрабатывает ПО. Об этом рассказал популяризатор космических исследований Игорь Тирский.

Научный редактор книги «Любительская астрономия» Игорь Тирский заявляет, что Российская Федерация сама способна обеспечить себя техникой для изучения космоса. Отечественные производители не только разрабатывают отдельные модули или спутники, но и сами создают программное обеспечение для космических аппаратов.

«У нас есть множество различных предприятий, которые делают и двигатели для космических аппаратов, и плазменные двигатели. Например, среди таковых можно выделить организацию «Факел». Другие космические компании также изготавливают различные комплектующие для спутников», — отмечает выпускник Аэрокосмического факультета Московского авиационного института.

Он добавил, что в Иркутске производят спутники РКЦ «Прогресс» и успешно запускают их. Предприятия создали несколько космических аппаратов на своей платформе. Это полностью отечественная разработка. Эксперт подчеркнул, что в Самаре действует предприятие «ЦСКБ Прогресс», на котором производят ракеты-носители «Союз».

«У нас есть весь спектр космических услуг», — заявил Тирский.

Автор проектов LifeStyleAstronomy и WhereIsPluto объяснил, как разрабатывается программное обеспечение для космических аппаратов. Он отмечает, что Россия сама реализует эти проекты и в редких случаях может что-либо заимствовать.

«В основном все программное обеспечение уникально и пишется с нуля, поскольку у каждого аппарата уникальные характеристики. Они не штампуются — это не серийное производство, а уникальная разработка каждого аппарата в отдельности. Пишут ПО в России, в том месте, где делают аппарат. Например, для космического аппарата «Луна-25», который полетит на Луну, программное обеспечение пишут в научно-производственном объединении Лавочкина, хотя это может происходить и в других институтах», — отмечает эксперт.

Тирский рассказал, что, например, баллистика может быть написана в математическом институте или в институте космических исследований. Создается уникальное программное обеспечение, для штучного использования.

«Частично, конечно, можно заимствовать. В основном это то ПО, с помощью которого пишется программа. Это могут быть специальные пакеты для 3D-моделирования, пакеты для проведения экспериментов или пакеты для анализа данных», — рассказал инженер.

Он добавил, что приборы и комплектующие, которые являются частью спутников, также производятся в России. Причем эти разработки используются и для иностранного космического оборудования.

«Еще в России сейчас изготавливаются платформы, которые являются базой для спутника. Это часть, которая отвечает за систему управления и ориентации. Системы стыковки и прочего энергетического снабжения — все это уже унифицировано, а какая-то часть — это, так сказать, «мозги» спутника. Они, конечно же, уникальны и должны быть таковыми. Всю унификацию в виде платформ изготавливают, например, в Иркутске. Потом туда сажаются «мозги для выполнения задач. Если этот спутник должен быть аппаратом связи, то туда ставят антенны и бортовой компьютер, который будет управлять этими антеннами», — подытожил Тирский.

Ранее стало известно, что разработчик «Бурана» анонсировал создание нового многоразового космического корабля.