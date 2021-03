Герой секс-скандалов Билл Клинтон будет учить юных американок быть сильными

Вашингтон, 24 марта. Вице-президент США Камала Харрис проведет совместное обсуждение «расширения прав и возможностей женщин и девочек» с экс-президентом Биллом Клинтоном, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Анонс мероприятия вызвал громкий скандал и возмущение одной из жертв бывшего главы государства.

Фонд Клинтона объявил, что обсуждение состоится в пятницу в рамках мероприятия в формате онлайн с участием студентов колледжей со всего мира. Помимо Харрис, там выступят мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер, бывший госсекретарь и экс-первая леди Хиллари Клинтон, ее дочь Челси и демократ из Джорджии Стейси Абрамс.

Выступление Клинтона, организованное Университетом Говарда, подняло вопросы о прошлых обвинениях в отношении экс-президента. Хуанита Броддрик, обвинившая Клинтона в изнасиловании и написавшая об этом книгу, отказалась от приглашения на мероприятие.

В следующем сообщении она называет Клинтона «извращенцем, который ее изнасиловал». Броддрик поинтересовалась, не желает ли Университет Говарда включить ее в разговор, и приложила фотографию обложки своей книги, в которой повторяет обвинение в изнасиловании.

I wonder if @HowardU would like to include me in their empowering women event with Bill Clinton to discuss this? pic.twitter.com/uMZTCNsGOh