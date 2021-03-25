В России может появиться отцовский капитал

Москва, 25 марта. В Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал для поддержки многодетных семей, поскольку основная финансовая нагрузка в таких семьях традиционно ложиться на мужа. С таким предложением выступил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

На заседании Координационного совета при ОП РФ по нацпроектам и народосбережению Рыбальченко предложил утвердить новый федеральный проект «Многодетная страна» с мерами поддержки многодетных семей. Универсальным инструментом при этом он назвал отцовский капитал по аналогии с материнским.

В беседе с порталом «Вечерняя Москва» автор инициативы уточнил, что в ОП РФ эту форму поддержки называют многодетным капиталом. Предполагается, что он будет предоставляться при рождении третьего и последующих детей в видео однократной выплаты.

«Ведь это не деньги «на руки», а средства, которые можно применить для реализации в различных направлениях. Для отцовского капитала мы хотим расширить эти направления. Опрошенные нами семьи предлагали, например, разрешить направлять эти средства на покупку семейного авто, ремонт дома, развитие собственного фермерского хозяйства и другие цели», — добавил он.

Величина отцовского капитала должна быть сопоставима с материнским. Теоретически, добавил Рыбальченко, семьи смогут получать две выплаты: у примеру, на федеральном и региональном уровне.

В начале марта сообщалось, что Правительство РФ упростило правила, регулирующие направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Россиянам больше не нужно предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ в случае компенсации затрат на строительство или реконструкцию жилища. Вместо этого достаточно будет показать выписку из Росреестра, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

С апреля прошлого года оформление сертификата на материнский капитал осуществляется в беззаявительном порядке. После рождения ребенка документ появится на портале «Госуслуги».