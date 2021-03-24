Блогер рассказала о необычной патологии и вызвала зависть женщин

Вашингтон, 24 марта. Жительница США Наташа Ламарш рассказала о необычной мутации, которая вызвала зависть женщин и порадовала мужчин. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Блогер рассказала, что у нее диагностировали особый вид алопеции (патологического выпадения волос), из-за которой у нее нет растительности на теле, кроме волос на голове, ресниц и бровей.

Девушка перечислила в ролике неочевидные минусы патологии. Например, даже в теплую погоду ей постоянно холодно. Даже от незначительных повреждений у нее часто возникают на теле синяки и шрамы. Тем не менее, в комментариях многие подписчицы с завистью отозвались о патологии Ламарш.

«Боже, почему я не ты?», «Ты что, выиграла эту жизнь?», «Кому-то все, а кому-то тратить тысячи долларов на эпиляции», — оставили они свои комментарии под постом Наташи.

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