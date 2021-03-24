Постпред РФ в ООН раскритиковал новый доклад о Ливии

Москва, 24 марта. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал заявление о якобы присутствующих в Ливии российских военных.

Накануне эксперты ООН выступили с утверждением о том, будто со стороны России нарушается оружейное эмбарго в отношении Ливии. Они проигнорировали многократные опровержения таких заявлений со стороны МИД РФ. Ссылаясь на «открытые источники», они заявили о присутствии в стране россиян в составе «ЧВК Вагнера».

Небензя на заседании Совета Безопасности напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии в Ливии российских военных. Подчеркивалось, что если кто-то из россиян присутствует в Ливии, то они не представляют российское государство.

«Кстати, неоднократно говорили и о недостоверности данных группы экспертов [ООН], которые не утруждаются перепроверять «сливаемую» им информацию из открытых источников», — заявил он.

Дипломат отметил, что информация из доклада легко опровергается — это уже было сделано российскими журналистами. Небензя порекомендовал коллегам в Совбезе обратить внимание на выводы группы экспертов о том, что граждане их стран активно участвуют во внутриполитических процессах в Ливии.

Федеральное агентство новостей 20 марта опубликовало статью «Cтарые фейки нового доклада ООН по Ливии». В ней проводился анализ отчета группы экспертов международной организации. В материале подвергались сомнению многие доводы, на основе которых авторы делали вывод о том, что РФ участвует в ливийском конфликте. Помимо этого, позже вышло дополнительное опровержение фейков.