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Путин подписал закон об условиях прекращения выплаты пенсий иностранцам

Путин подписал закон об условиях прекращения выплаты пенсий иностранцам

Москва, 24 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении выплат страховой пенсии иностранным гражданам в связи с аннулированием вида на жительство (ВНЖ).

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, наличие у иностранца или лица без гражданства действительного ВНЖ является необходимым условием для получения страховой пенсии в России. Сведения о первичной выдаче, замене или аннулировании ВНЖ Пенсионный фонд РФ получает из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский уточнил, что данный указ способствует своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий иностранцам и позволяет предотвратить нецелевое расходование средств ПФР.

Путин подписал закон об условиях прекращения выплаты пенсий иностранцам

Как сообщал ФАН, с 1 апреля россиян ждет ряд изменений. В частности, состоится плановая индексация выплат на 3,4% получателям социальных пенсий — как пожилых граждан, по разным причинам не получающих страховую пенсию, так и тех, кто относится к некоторым категориям федеральных льготников. Это, в частности, неработающие инвалиды; дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца; студенты-сироты очных отделений вузов до 23 лет и др.

После индексации социальная пенсия в среднем по России достигнет почти 10,3 тыс. рублей в месяц.

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